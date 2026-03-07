Resoconto risultato e gol mentre i Blancos se ne vanno in ritardo

I Blancos hanno concluso la partita con un risultato positivo, segnando un gol e portando a casa i tre punti. La partita si è conclusa con il team che si è ritirato in ritardo rispetto ai tempi regolamentari. Il resoconto include i dettagli sul punteggio e sui momenti salienti dell'incontro. La cronaca si concentra sulle azioni e sui risultati finali della sfida.

Il Real Madrid ha fatto tardi per assicurarsi una drammatica vittoria per 2-1 sul Celta Vigo nella Liga, con il capitano Federico Valverde che ha segnato un gol deviato nei minuti di recupero per salvare tre punti. Il Real era passato in vantaggio al Balaidos dopo 11 minuti con Aurelien Tchouameni. Una breve routine d'angolo che ha coinvolto Trent Alexander-Arnold e Arda Guler ha portato la palla nello spazio appena dentro l'area di rigore, dove Tchouameni ha prodotto un finale controllato nell'angolo più lontano. Nonostante sia rimasto indietro, il Celta ha risposto con forza e ha creato diverse aperture promettenti.