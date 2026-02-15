Cronaca risultato e gol mentre i padroni di casa usurpano il Barcellona in testa alla Liga senza Kylian Mbappe

Vinicius Junior ha segnato due rigori e ha guidato il Real Madrid alla vittoria contro la Real Sociedad, lasciando il Barcellona in vetta alla Liga senza la presenza di Kylian Mbappe. La partita si è svolta all’Estadio Bernabeu, dove i padroni di casa hanno conquistato tre punti fondamentali, approfittando dell’assenza dell’attaccante francese. La squadra di Carlo Ancelotti ha così aumentato il suo vantaggio di due punti in classifica, spostando l’attenzione sulla corsa al titolo.

2026-02-15 00:12:00 Notizia fresca fresca direttamente dall'autorevole fonte 101 greatgoals. Vinicius Junior ha trasformato due rigori al suo ritorno dalla squalifica mentre il Real Madrid è salito di due punti sopra il Barcellona in testa alla Liga battendo la Real Sociedad senza Kylian Mbappe all'Estadio Bernabeu. Con il capocannoniere Mbappe in panchina a causa di un problema al ginocchio, Gonzalo Garcia ha segnato il suo primo gol in campionato dopo la tripletta in casa contro il Real Betis il 4 gennaio, inserendo il cross di Trent Alexander-Arnold per portare il Real in vantaggio dopo cinque minuti.