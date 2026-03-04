Io e l’Altro due opere tra musica e realtà aumentata

Il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino ha annunciato un evento intitolato “Io e l’Altro” che combina musica e realtà aumentata. L’appuntamento si concentrerà su due opere che uniscono le sonorità tradizionali con nuove tecnologie, offrendo ai partecipanti un’esperienza artistica immersiva. La manifestazione mira a esplorare le possibilità di innovazione nel campo della musica e delle arti visive.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino presenta “Io e l’Altro”, un appuntamento dedicato all’innovazione sonora e alla sperimentazione artistica. L’iniziativa rientra nel progetto PNRR D.I.A.R.Y. – Digital and International Arts through Augmented Reality and Research for Young Students (Artists) – e conclude un articolato percorso di ricerca musicale e tecnologica. Al centro della serata due nuove opere: “In Altrove vicino” di Daria Scia e “Lei. Anticipazioni del poeta” di Francesco Fausto Magaletti, realizzate con il coinvolgimento di giovani compositori e studenti dell’istituto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

“Io e l’Altro”, le opere multimediali del Conservatorio di Avellino“Io e l’Altro”, il Conservatorio di Avellino Domenico Cimarosa presenta due opere multimediali tra identità e innovazione sonora.

Il Conservatorio di Avellino presenta al Teatro Gesualdo due opere multimediali& Io e l'Altro , il Conservatorio di& Avellino Domenico Cimarosa presenta due opere multimediali tra identità e innovazione sonora. Il progetto realizzato nell'ambito del PNRR – Digital and Internat ...

'Io sono l'altro', un punto di vista alternativo sull'arteL'artista Victor Fotso Nyie, che indaga il tema dell'identità attraverso la rilettura delle tradizioni e simbologie africane, è l'autore del secondo progetto di Spazio Neutro al Mar di Ravenna, 'Io ... ansa.it

