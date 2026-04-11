Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 11 aprile
Oggi, sabato 11 aprile, i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alla Juventus, con le prime pagine che presentano notizie e aggiornamenti sulla squadra. La rassegna stampa raccoglie i titoli più rilevanti pubblicati sui giornali sportivi, offrendo uno sguardo sulle tematiche che coinvolgono il club in questa giornata. Le copertine mettono in evidenza articoli riguardanti le sfide in corso e le questioni extra campo.
Thuram alla Juve, i bianconeri ragionano sulla possibilità di riunire i fratelli: la posizione dell’Inter sul francese. Le ultimissime Alajbegovic Juve, non solo i bianconeri sul talento bosniaco: concorrenza di questo club di Serie A. Possibile un testa a testa in estate Nico Paz, svolta nel futuro dell’argentino: l’annuncio cambia tutto. Resterà al Como o partirà? Le novità Goretzka Juve si fa sempre più in salita: anche altri due club di Serie A provano il colpaccio a zero. Gli aggiornamenti Muharemovic Juve, possibile svolta: il bosniaco vuole solo l’Inter! Cosa succede ora e i possibili scenari per l’estate Juventus Next Gen qualificata ai playoff di Serie C! Tuffo nella storia: dal 2018 ad oggi, com’è andata la Seconda squadra alle fasi finali Puczka da doppia cifra: 10 gol con la Juventus Next Gen per il gioiellino di Brambilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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RASSEGNA STAMPA - 11 APRILE Buongiorno a tutte e tutti e buon sabato! Queste alcune delle prime pagine dei giornali di oggi. Potete sfogliarle tutte qui: https://www.sanmarinortv.sm/rassegna-stampa - facebook.com facebook
Nuovo nome per la difesa, #Petrachi chiama un Italiano in UK: i temi granata sui giornali #DAversa punta la salvezza, intanto spunta un nome per la prossima stagione #Torino #TorinoFC #ToroNews Qui la rassegna stampa x.com