Oggi i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alle prime pagine, con notizie e aggiornamenti sulla Juventus. La rassegna stampa di oggi, mercoledì 11 marzo, raccoglie gli articoli e le immagini più rilevanti pubblicate dai giornali sportivi italiani, offrendo un quadro completo sulle notizie più importanti che riguardano la squadra. La selezione include titoli e approfondimenti apparsi sui quotidiani di riferimento.

Calciomercato Juve: i riscatti di Nico Gonzalez e Douglas Luiz valgono come la Champions. La situazione Balzarini: «Vlahovic vuole restare a Torino e ha detto una cosa al club. Ecco quanto gli offre la Juve» Senesi Juve, dalla Premier offrono più soldi: Comolli indietro rispetto alla concorrenza. Ultime Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. Come è andata Juventus Next Gen Vis Pesaro, Stellone fa i complimenti a Brambilla: «La sua squadra gioca molto bene e ha calciatori forti» Brambilla dopo il ko con la Vis Pesaro: «Oggi una delle prestazioni più belle. Licina? Ha... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 11 marzo

La Juve nel futuro, 6 rinforzi più un portiere. Tuttosport: La lista di SpallettiIn occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie il seguente come titolo principale: La lista di Spalletti. Kolo Muani per l'attacco, Ederson e Goretzka a metà campo, Pellegrini ... tuttomercatoweb.com

La Juve torna a vincere e strapazza il Pisa allo Stadium. Il Corriere di Torino: Calato il pokerDopo una prima frazione chiusa sullo 0-0, la Juventus cambia marcia nella ripresa e travolge il Pisa con un netto 4-0 all’Allianz Stadium nel posticipo. tuttomercatoweb.com

