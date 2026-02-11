Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 11 febbraio

La rassegna stampa di oggi si apre con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani dedicati alla Juventus. Le notizie più rilevanti sono tutte lì, pronte a raccontare le ultime novità sulla squadra e i temi che stanno facendo discutere i tifosi.

Calciomercato Juve, questo calciatore accostato ai bianconeri non ha mai pensato di lasciare il suo club: il restroscena Rinnovi Juventus: il punto su Vlahovic, McKennie e Spalletti. Lo scenario nel VIDEO di Marco Baridon Vlahovic Milan, novità sul futuro del centravanti serbo: confermato l'interesse rossonero. Cosa sta succedendo Rinnovo McKennie, c'è distanza tra domanda e offerta: cosa trapela dalle ultime indiscrezioni. Non solo MLS su di lui Guehi era stato offerto a questa squadra, ma il club ha deciso di non proseguire la trattativa. Il retroscena sul difensore accostato alla Juve Daffara Juve: il portiere continua a stupire in prestito all'Avellino! Numeri clamorosi contro il Monza, ecco cos'ha fatto il classe 2004 Juventus Next Gen, Puczka rivela: «Sono contento del mio momento e del premio MVP di gennaio.

