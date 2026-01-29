Isee antifrode con controlli automatici Inps | cosa rischia chi lo falsifica

Da oggi l’Inps utilizza controlli automatici più severi sui documenti Isee. Chi tenta di falsificare i dati rischia sanzioni più pesanti e possibili conseguenze penali. La novità, introdotta dal decreto Pnrr, mira a rendere più difficile truccare le dichiarazioni e a garantire che chi beneficia di aiuti sociali abbia davvero i requisiti.

L’introduzione dell’ Isee precompilato e delle nuove modalità di controllo previste dal decreto Pnrr rafforza in modo significativo il sistema di verifica sulle dichiarazioni economiche dei cittadini. L’obiettivo è duplice: semplificare l’accesso alle prestazioni sociali agevolate e, allo stesso tempo, contrastare le dichiarazioni non corrette o non veritiere che negli anni hanno consentito a soggetti non aventi diritto di ottenere bonus, sconti e contributi pubblici. L’Isee resta uno strumento centrale per accedere a molte misure di welfare, dall’assegno unico per i figli alle agevolazioni universitarie, passando per bonus sociali, servizi comunali e prestazioni assistenziali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

