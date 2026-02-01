La maggior parte dei punti di controllo automatico della velocità in Italia non sono omologati correttamente. Su circa 11.000 dispositivi sparsi nel paese, meno del 10% rispetta le regole stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per questo, molte sanzioni rischiano di essere nulle e i guidatori possono opporsi facilmente. È importante conoscere i propri diritti e verificare se i dispositivi sono stati certificati prima di pagare eventuali multe.

Su circa 11.000 autovelox distribuiti in tutta Italia, meno del 10% è regolarmente omologato secondo i requisiti previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il dato emerge da un censimento ufficiale concluso lo scorso inverno, che ha messo in luce un quadro preoccupante: solo 3.800 dispositivi sono stati registrati sulla piattaforma telematica del Mit, e tra questi solo circa mille rispettano pienamente gli standard di omologazione previsti dal decreto in fase di adozione. Questa situazione ha reso valide in molti casi le multe emesse da apparecchi non conformi, portando la Cassazione a stabilire nel 2024 che le sanzioni rilasciate da autovelox non omologati sono nulle di diritto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Controlli automatici senza omologazione: in molti casi le sanzioni sono nulle, ecco come difendersi

