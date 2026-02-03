Prato aggredito e rapinato da due giovanissimi

Un uomo di 35 anni è stato aggredito da due giovani a Prato. I ragazzi lo hanno colpito e gli hanno portato via il monopattino elettrico. La vittima ha chiamato la polizia, che sta cercando i responsabili. La scena è avvenuta in pieno giorno in una zona frequentata.

Un uomo di 35 anni è stato aggredito da due giovani, i quali gli avrebbero poi sottratto il monopattino elettrico. È quanto si apprende dal report dell'attività di controllo svolta nei giorni scorsi dalla polizia locale, diramato ieri 2 febbraio dal Comune di Prato. L'uomo, cittadino pakistanto, ha riferito di essere stato rapinato pochi istanti prima da due ragazzi, i quali lo avrebbero colpito e gli avrebbero sottratto il monopattino, dandosi poi alla fuga sul mezzo. Una volta fornita la descrizione dei soggetti via radio alle pattuglie, nel giro di circa cinque minuti i due sospettati sono stati individuati e fermati in via Nenni: si tratta di un ragazzo di 20 anni ed uno di 17, entrambi italiani del posto ed accusati di rapina.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

