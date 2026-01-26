Spinta al vigilante per fuggire con il bottino 32enne arrestato per rapina al negozio in centro

Nella giornata di ieri, la Polizia di Ravenna ha arrestato un uomo di 32 anni in flagranza di reato per una rapina in un negozio del centro storico. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori conseguenze, confermando l’efficacia delle operazioni di prevenzione e sicurezza nella zona. L’arresto si inserisce in un più ampio impegno di contrasto alla criminalità nel cuore della città.

Ancora un colpo nel centro storico, ma l'intervento della Polizia è stato repentino. Nel corso della giornata di ieri, gli agenti dell'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato di un uomo di 32 anni, di nazionalità albanese, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria. L'intervento è partito da una segnalazione pervenuta alla Sala operativa relativa a un colpo in atto all'interno di un negozio in centro. Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti hanno accertato che il malvivente, dopo essersi impossessato di alcuni beni esposti alla vendita, avrebbe tentato di allontanarsi senza procedere al pagamento.

