Scaraventata a terra e rapinata a Romano di Lombardia l’aggressore immortalato dalle telecamere | arrestato

Una donna è stata spinta a terra e rapinata a Romano di Lombardia. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’aggressore mentre compie il gesto. La vittima presenta segni evidenti di violenza e chiede che venga trovato chi le ha causato queste ferite. La polizia ha arrestato l’uomo individuato grazie alle immagini raccolte.

Bergamo, 5 marzo 2026 – Sul suo volto i segni della violenta aggressione subita. "Trovate chi mi ha ridotta così". Santina Farina, 79 anni, l'anziana che, dopo l'aggressione, aveva voluto che la sua fotografia venisse pubblicata sui canali social del comune di Romano di Lombardia per mostrare le gravi ferite riportate. A distanza di un mese, il responsabile è stato individuato e arrestato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio: si tratta di G.A., 26enne di origine africana, residente a Seriate, attualmente in carcere per rapina pluriaggravata, oltre alle lesioni. A giugno e luglio del 2020, risulta coinvolto in altre due rapine, a Chiuduno e a Treviglio, ai danni di due anziane aggredite.