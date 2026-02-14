Arezzo rapina in villa ladro muore dissanguato | messo in fuga da uno sparo

Un ladro è morto dissanguato dopo aver tentato di rapinare una villa ad Arezzo, colpito da uno sparo che lo ha messo in fuga. La rapina si è svolta venerdì sera sulle colline di Policiano, un piccolo borgo vicino alla città, e si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine. La vittima, un uomo di circa 40 anni, ha cercato di scappare dopo essere stato ferito, ma è stato trovato privo di vita poco lontano dalla scena.

Una serata tranquilla sulle colline di Policiano, piccolo borgo alle porte di Arezzo, è sfociata in tragedia venerdì 13 febbraio intorno alle 20. Una banda di tre malviventi ha colpito due abitazioni vicine in rapida successione, lungo una stradina buia a margine della Sr71, in zona collinare scarsamente illuminata.Prima hanno forzato una finestra di una casa vicina, praticando un foro e rubando un paio di orecchini. Pochi minuti dopo si sono spostati verso una villa distante poche decine di metri, sul lato opposto della strada. Qui sono riusciti a entrare, ma alle 20.39 è scattato l’allarme perimetrale, mettendo in allerta la famiglia presente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Arezzo, rapina in villa, ladro muore dissanguato: messo in fuga da uno sparo Arezzo, ladro muore dissanguato scavalcando una cancellata. Era stato messo in fuga dai proprietari con uno sparo intimidatorio Un ladro è morto dissanguato mentre cercava di scavalcare una cancellata ad Arezzo. Arezzo, ladro muore dissanguato scavalcando una cancellata. Era stato messo in fuga dai proprietari con uno sparo intimidatorio Un ladro è morto dissanguato mentre cercava di scavalcare una cancellata ad Arezzo, dopo essere stato messo in fuga dai proprietari con un colpo di pistola. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Rapina in villa, proprietario spara in aria: ladro muore durante la fuga; Ladro muore dissanguato, furto in villa finisce in tragedia. Il proprietario lo aveva messo in fuga sparando in aria; Rapina in villa ad Arezzo, ladro muore dissanguato durante la fuga. Si è ferito con la recinzione; Rapina in villa ad Arezzo, ladro muore dissanguato durante la fuga. Si è ferito con la recinzione. Ladro muore dissanguato, furto in villa finisce in tragedia. Il proprietario lo aveva messo in fuga sparando in ariaL’assalto in un’abitazione in località Gorello, a sud di Arezzo. Scatta l’allarme, esplosi colpi intimidatori. I tre malviventi scappano, uno resta impigliato nella recinzione. Caccia ai complici ... lanazione.it Ladro muore mentre scappa: furto in villa finisce nel sangue. Banda in fuga, caccia all'uomoUn ladro è morto durante un tentativo di furto in un’abitazione alle porte di Arezzo. Stando alle prime sommarie ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato trafitto da una recinzione durante la fuga. È avven ... corrierediarezzo.it Rapina in casa ad Arezzo, parlano le vittime Indagini in corso dopo il colpo con sequestro della moglie di un noto avvocato. L'intervento della polizia ha messo in fuga i ladri Costanza Mangini facebook