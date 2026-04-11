Dopo la vittoria contro il Pisa all’Olimpico, la Roma si trova al centro di tensioni interne, nonostante i tre punti arrivati con la tripletta di Malen. La società aveva inizialmente avviato trattative con tre allenatori diversi, che hanno successivamente rifiutato l’incarico. La scelta definitiva è ricaduta su Gasperini, ma le indiscrezioni indicano che prima di lui altri tre candidati avevano declinato l’offerta.

Volano gli stracci in casa Roma dopo la vittoria all’Olimpico contro il Pisa. Nonostante i tre punti conquistati grazie alla tripletta di Malen, la situazione nell’ambiente giallorosso resta elettrica con la qualificazione Champions ancora tutta da conquistare e nuove polemiche. A tenere banco è il battibecco tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, che ha fatto da corollario all’ultima partita di campionato. Di fatto le dichiarazioni del tecnico sul mercato prima del match ("Ho visto che la Roma ha preso 30 giocatori negli ultimi due anni, la mia idea è che vanno presi più giocatori di target. Quello giusto? Malen e Wesley") non è andato giù a Claudio Ranieri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi sono i tre allenatori che hanno detto no alla Roma prima di Gasperini

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