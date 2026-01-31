Epstein files Musk smentisce le mail del finanziere | Mai andato sull’isola anche se mi invitava sempre

Elon Musk ha deciso di smentire le mail pubblicate sui documenti riguardanti Jeffrey Epstein. Il fondatore di Tesla e SpaceX precisa di non essere mai stato sull’isola del finanziere, anche se, secondo le email, riceveva inviti frequenti. Musk rilancia la sua versione dei fatti e invita a concentrarsi sui veri responsabili dei crimini.

Il fondatore di Tesla e SpaceX commenta la pubblicazione dei documenti: “Ho rifiutato ogni invito. Si persegua chi ha commesso gravi crimini” Elon Musk interviene pubblicamente dopo la diffusione di nuovi documenti legati al caso Epstein, nei quali compaiono anche scambi di email che lo riguardano. In un messaggio pubblicato su X, il miliardario ha chiarito la propria posizione, sottolineando di non aver mai visitato l’isola caraibica di Epstein né di aver viaggiato a bordo del cosiddetto “Lolita Express”, il jet privato del magnate della finanza, nonostante i ripetuti inviti ricevuti tra il 2012 e il 2013. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato un nuovo pacchetto di documenti che riguarda il caso Epstein.

