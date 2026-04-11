Rally Tagliapietra al via del Valdorcia | Che emozione sulle strade di casa

Un pilota di rally ha preso il via della tappa del Valdorcia, esprimendo grande entusiasmo per la gara. Ha dichiarato di essere molto emozionato e di sentirsi carico, sottolineando che, anche se conosce bene le strade di casa, questa è la prima volta che corre sugli sterrati locali. Ha aggiunto che affronta la competizione come se fosse un evento di livello mondiale.

"Sono emozionatissimo e carico a mille! Sembra impossibile ma, pur conoscendoli bene, non ho mai gareggiato sugli sterrati ‘di casa’: affronto questa competizione come se fosse un mondiale. Darò spettacolo e attaccherò dalla prima all’ultima speciale". Nonostante la lunga esperienza (il suo debutto nei rally risale agli anni ’80), il sessantaduenne pilota padovano Nicola Tagliapietra, sarteanese di lunga adozione, trattiene a stento l’emozione, allo start del Rally della Val d’Orcia. In coppia con il navigatore Vittorio Anastasia, è al volante della Opel Corsa Rally 4 con cui, nella prima prova del campionato italiano Rally Terra a Foligno, ha mostrato di essere già in buona forma, nonostante la lunga assenza dagli sterrati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rally. Tagliapietra al via del Valdorcia: "Che emozione sulle strade di casa» Leggi anche: Motori Tagliapietra in evidenza nel Rally Terra Toyota GR Yaris Aero Performance: il test sulle strade del rally di MontecarloCosa succede quando si rende ancora più raffinata una vettura che è già un gioiello della tecnica? È nata così la Toyota GR Yaris Aero Performance,... Argomenti più discussi: Rally della Val d’Orcia, motori e spettacolo a Sarteano; Rally. Tagliapietra al via del Valdorcia: Che emozione sulle strade di casa. Rally. Tagliapietra al via del Valdorcia: Che emozione sulle strade di casa»Sono emozionatissimo e carico a mille! Sembra impossibile ma, pur conoscendoli bene, non ho mai gareggiato sugli sterrati ‘di ... sport.quotidiano.net Rally della Val d’Orcia, motori e spettacolo a SarteanoNel weekend dell’11 e 12 aprile il territorio accoglie il doppio appuntamento tricolore con il Campionato Italiano Rally Terra e Storico ... msn.com Dopo cinque anni di rally causato da guerre in Ucraina e Medio Oriente e dall’aumento dell spese militari della Nato i prezzi del settore sono elevati: ma i gestori di fondi ed Etf restano ottimisti. Le strategie di portafoglio - facebook.com facebook #WRC | Rally di Croazia, PS5-8: Pajari chiude in testa. Neuville sale secondo x.com