La Toyota GR Yaris Aero Performance si mette alla prova sulle strade del rally di Montecarlo. La piccola sportiva giapponese, già agile e potente, si trasforma con il pacchetto Aero Performance, che le dà un tocco ancora più aggressivo e una tenuta di strada migliorata. I test dimostrano che questa versione si avvicina molto a una vettura da rally, pronta a sfidare anche le condizioni più difficili.

Cosa succede quando si rende ancora più raffinata una vettura che è già un gioiello della tecnica? È nata così la Toyota GR Yaris Aero Performance, che rappresenta l'evoluzione più sofisticata della già molto sportiva GR Yaris, a cui sono stati aggiunti diversi accorgimenti aerodinamici che la rendono più precisa e performante da guidare. Esteticamente diventa ancora più vistosa, con prese d'aria sul cofano e dietro i passaruota e con un'enorme alettone posteriore, mentre dietro al volante restituisce una sensazione ancora più simile a quella di una vettura da corsa. Sono sempre 280 i cavalli erogati dal 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toyota GR Yaris Aero Performance: il test sulle strade del rally di Montecarlo

Approfondimenti su Montecarlo Rally

Toyota ha presentato ufficialmente la nuova GR Yaris Aero Performance al Rallye Monte-Carlo 2026, la prima tappa del Campionato del Mondo Rally FIA.

La Toyota GR Yaris Rally1 rappresenta l’evoluzione della precedente Yaris WRC, contribuendo al ritorno di Toyota ai vertici del rally mondiale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

2026 Toyota GR Yaris Aero Performance Package | 6 Item Explained

Ultime notizie su Montecarlo Rally

Argomenti discussi: Al Rallye Monte-Carlo c’è la nuova GR Yaris Aero Performance; Nuova Toyota Yaris GR, l'hanno fatta ancora più divertente; Nuova Toyota GR Yaris Aero Performance: dal WRC alla strada; Più rally di così? Arriva la GR Yaris Aero Performance.

Al rally Monte-Carlo Toyota svela la nuova GR Yaris Aero PerformanceLa nuova nata può contare su un pacchetto aerodinamico derivato dalle corse. Debuttano anche la serie dedicata a Ogier e un prototipo alimentato a idrogeno ... ilfattoquotidiano.it

New Toyota GR Yaris Aero Performance review – more aero, still brilliantA wilder-looking winged variant of the GR Yaris joins Toyota’s GR range – and the best news is it’s coming to the UK ... evo.co.uk

Ar rallija pieskanu - Toyota GR Yaris Aero Performance (+ FOTO) iauto.lv/zinas/pasaule/… via @iAutolv x.com

Toyota domina Monte Carlo: arriva la nuova GR Yaris Aero Performance - facebook.com facebook