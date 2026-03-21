Il 20 marzo al Grande Fratello sono avvenute le nomination e gli scontri con Selvaggia Lucarelli. Antonella Elia ha vinto il televoto come preferita dai concorrenti e il suo gruppo ha ricevuto l’immunità. Durante la giornata, ci sono stati confronti tra i partecipanti e la giornalista, con momenti di tensione all’interno della casa. Nessuna altra informazione sui dettagli specifici degli scontri o delle decisioni.

La seconda puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi, ha confermato quanto la convivenza forzata possa accelerare le percezioni temporali: "Due giorni che sembrano trenta", ha scherzato la padrona di casa. L'atmosfera tra le mura di Cinecittà è già elettrica, divisa tra il lusso del Gold Club e le fatiche dell'Economy Club. La serata ha visto un mix alternato di ironia pungente — con la Blasi che ha "bacchettato" Francesca Manzini per l'abuso del pigiama e scherzato sul russare di Renato Biancardi — e momenti di profonda introspezione. Tra clip di riepilogo e confronti in diretta, sono emerse le prime spaccature nette, specialmente tra chi cerca di mantenere un profilo autentico e chi, secondo i compagni, starebbe già recitando un copione per favorire le proprie strategie di gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grande Fratello, cos'è successo il 20 marzo: le nomination, gli scontri con Selvaggia Lucarelli

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