Una donna inglese e la figlia di cinque anni sono state tratte in salvo questa mattina dopo che la loro Ford Puma a noleggio è finita nel porto piccolo di Ortigia, a Siracusa. Due passanti hanno intervenuto per aiutare le due donne, che si trovavano all’interno dell’auto al momento dell’incidente. Le operazioni di salvataggio sono state concluse con successo, senza riportare altre persone coinvolte.

Una turista di origine inglese e la figlia di 5 anni sono state salvate stamane da due passanti dopo che la loro auto, una Ford Puma, a noleggio, è precipitata nelle acque del porto piccolo di Ortigia, a Siracusa. La donna avrebbe perso il controllo del veicolo durante una manovra. Le urla hanno attirato l’attenzione di due passanti che si sono gettati in acqua riuscendo a mettere in salvo entrambe. E' intervenuta la polizia municipale di Siracusa per i rilievi. Madre e figlia stanno bene. I vigili del fuoco hanno recuperato il mezzo in coordinamento con la Guardia costiera di Siracusa. Durante le operazioni sono stati recuperati anche gli effetti personali, i documenti e il cellulare della donna, rimasti nell’abitacolo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Auto finisce in mare a Siracusa: attimi di paura per madre e bimba

Articoli correlati

Leggi anche: Siracusa, l'auto con mamma e figlia finisce in mare: salvate dai passanti

Auto in mare nel porto di Siracusa: paura per una turista londinese e la sua bambina, salvate da due passantiUna donna e la sua bambina di 5 anni sono state tratte in salvo questa mattina dopo che la loro auto, una Ford Puma a noleggio, era precipitata nelle...