Il centrodestra di Lecco ha annunciato il proprio candidato alle prossime elezioni comunali: si tratta di Filippo Boscagli, 46 anni, rappresentante di Fratelli d’Italia. L’accordo tra le forze di centrodestra è stato raggiunto, e Boscagli sarà la figura che si presenterà alle urne per la guida del Comune. La coalizione si presenta compatta e unita.

Il candidato sindaco di centrodestra alle elezioni comunali di Lecco è Filippo Boscagli, 46 anni, di Fratelli d’Italia. L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio. "Con grande emozione posso finalmente comunicarvi di essere il candidato sindaco di Lecco di tutto il centrodestra – le sue parole -. Sapete benissimo quanto ami questa città in ogni sua forma: storia, gente, tradizione, cultura, abitudini, umori e bellezza; quelle sfumature che passano dal bluceleste al rosa serale del Resegone. Come annunciato mesi fa, io ci sono!". Il candidato sindaco del centrodestra unito è consigliere comunale dal 2006 e anche consigliere provinciale tra il 2009 e il 2014. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raggiunto l’accordo. Boscagli (FdI) candidato. Del centrodestra unito

Articoli correlati

Leggi anche: Boscagli candidato sindaco del centrodestra unito?

Elezioni a Lecco: Filippo Boscagli è il candidato sindaco del centrodestra unitoLecco, 13 marzo 2026 – Il candidato sindaco del centrodestra unito alle comunali di Lecco è Filippo Boscagli, esponente e consigliere comunale di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Raggiunto l'accordo Boscagli FdI...

Argomenti discussi: Raggiunto l’accordo. Boscagli (FdI) candidato. Del centrodestra unito; Elezioni a Lecco, la Lega: Ancora nessun accordo su Boscagli.

Raggiunto l’accordo. Boscagli (FdI) candidato. Del centrodestra unitoIl candidato sindaco di centrodestra alle elezioni comunali di Lecco è Filippo Boscagli, 46 anni, di Fratelli d’Italia. L’annuncio ... ilgiorno.it