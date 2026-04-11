Rabiot | Siamo andati in giro per il campo Deluso dei fischi a Leao va aiutato

Dopo la partita tra Milan e Udinese, il centrocampista rossonero ha commentato la prestazione della squadra e i fischi rivolti a un compagno di squadra. Ha detto che la squadra ha girato per il campo durante il match e ha espresso delusione per i fischi ascoltati durante la gara. Inoltre, ha commentato la situazione di un attaccante del Milan, affermando che va aiutato.

Avverti Allegri preoccupato? "È stato tranquillo, ci ha detto di stare sereni, che l’obiettivo è sempre lì, che dobbiamo andare a conquistarlo. Dobbiamo switchare subito e pensare a Verona. Stare tranquilli, sereni, lavorare bene questa settimana". Rabiot si spiega così il calo in questa fase: "Penso sia un calo fisico, mentale un po’ di stanchezza, è vero. In questa partita si è vista meno solidità, che sappiamo che quando difendiamo bene troviamo il gol e vinciamo. Oggi siamo stati disordinati, abbiamo preso 2 gol e siamo andati in giro per il campo. La cosa che non dobbiamo fare è che quando siamo sotto di 2 gol vogliamo subito recuperare la partita ma non dobbiamo fare così.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rabiot: “Siamo andati in giro per il campo. Deluso dei fischi a Leao, va aiutato” Leggi anche: Ladri all'Eur svuotano l'auto a una troupe: "Siamo andati noi a cercare i cellulari nel campo rom" Pisa-Milan, la prima per Rabiot sul campo dei nerazzurri: il fortunato precedente di stagioneVenerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri giocherà alla 'Cetilar Arena' di Pisa, contro i padroni di casa da qualche...