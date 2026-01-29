Il laboratorio permanente della responsabilità | la staffetta dei giovani contro l’odio e l’indifferenza tra Ferramonti il Quirinale e il Viaggio della Memoria

A Ferramonti di Tarsia, un gruppo di giovani ha deciso di agire contro l’odio e l’indifferenza. Hanno organizzato una staffetta, partendo dal campo di concentramento storico e arrivando fino al Quirinale, passando per il Viaggio della Memoria. L’obiettivo è mantenere vivo il ricordo e sensibilizzare le persone, evitando che il passato venga dimenticato. I ragazzi si muovono con entusiasmo, portando avanti un messaggio di responsabilità e memoria concreta.

Oltre le pietre della storia, Ferramonti di Tarsia vive come un laboratorio permanente di responsabilità civile. Quello che fu il più grande campo di internamento fascista per ebrei in Italia è oggi un Museo Internazionale che rifiuta la staticità del ricordo e sceglie la via della ricerca, del confronto e della formazione civile. Con il programma 2026 Storia, Memoria e Responsabilità, in calendario dal 23 gennaio al 21 marzo, il sito si conferma luogo vivo per la comunità, le associazioni, le scuole e il mondo accademico. Il culmine delle attività si è tenuto martedì scorso, nella solenne ricorrenza del Giorno della Memoria, con una cerimonia intensa che ha trasformato il ricordo in presenza tangibile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Approfondimenti su Ferramonti Tarsia

In occasione del Giorno della Memoria, le istituzioni italiane si sono riunite al Quirinale per ricordare le vittime dell’Olocausto e promuovere la lotta contro odio e antisemitismo.

La Giornata della Memoria a Chieti ha visto una cerimonia dedicata al professor Oberdorfer e un messaggio rivolto ai giovani contro l’odio.

Ultime notizie su Ferramonti Tarsia

Il laboratorio permanente della responsabilità: la staffetta dei giovani contro l’odio e l’indifferenza tra Ferramonti, il Quirinale e il Viaggio della MemoriaIn prima pagina sull’inserto Noi Magazine le iniziative nell’ex campo d’internamento calabrese, la premiazione del concorso scolastico e l’evento annuale del MIM ... gazzettadelsud.it

Ferramonti di Tarsia non è solo un luogo della memoria, ma un capitolo singolare della storia bellica italiana: il più grande campo di internamento fascista dove, nonostante la reclusione, la dignità umana e la vita furono preservate evitando le deportazioni. facebook