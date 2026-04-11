Qui finisce di tutto | il caso dei 12 cassonetti in un comune sul Lago di Como

Nel parcheggio di Cadenabbia, frazione di Griante, in provincia di Como, si sono accumulati 12 cassonetti che stanno attirando l’attenzione. La presenza di questi contenitori in quella zona ha suscitato diverse reazioni tra i residenti e le autorità locali. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione e lo stato di abbandono di questi cassonetti, che si trovano in un’area pubblica del comune.

Nel parcheggio di Cadenabbia, frazione di Griante, in provincia di Como, c’è un punto che negli ultimi tempi sta facendo discutere. È quello dove sono stati concentrati diversi cassonetti per la raccolta dei rifiuti, oggi circa una dozzina, riuniti in un’unica area a ridosso del lido.Una scelta. 🔗 Leggi su Quicomo.it Menaggio, il caffè (doppio) sul Lago di Como a 5,40 euro diventa un caso sindacaleLa Uil Fpl accende i riflettori sul costo della vita a Menaggio e sulle difficoltà nel garantire personale sanitario nelle zone turistiche del Lago... Sbaglia treno per Como Lago e finisce in deposito: due ore da sola, filma tutto. La storia di Chiara diventa viralePartita da Cadorna per Como Lago, sale sul treno sbagliato e finisce in deposito: resta sola per ore con le porte bloccate. Argomenti più discussi: Qui finisce di tutto: il caso dei 12 cassonetti in un comune sul Lago di Como; Sbaglia treno per Como Lago e finisce in deposito: due ore da sola, filma tutto. La storia di Chiara diventa virale; Pasqua sul Lago di Como, città invasa: boom di turisti tra code e battelli presi d’assalto; Pasqua da tutto esaurito sul Lago di Como: boom di turisti e traffico verso il confine. Tornano le meravigliose gite dei treni storici sul Lago di Como e in Lombardia: il calendario - facebook.com facebook Monte Bisbino Trail: lo spettacolo sopra il Lago di Como #Altro #maxinews x.com