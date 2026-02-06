Menaggio il caffè doppio sul Lago di Como a 5,40 euro diventa un caso sindacale

A Menaggio il prezzo del caffè doppio ha fatto discutere. Una tazza a 5,40 euro ha scatenato polemiche tra i residenti e i turisti, che vedono nel costo elevato un segnale delle difficoltà crescenti sulla vita quotidiana. La questione ha preso piede come esempio di come i prezzi siano aumentati, anche nei servizi di base come la sanità, accendendo il dibattito sulla crisi economica in zona.

La Uil Fpl accende i riflettori sul costo della vita a Menaggio e sulle difficoltà nel garantire personale sanitario nelle zone turistiche del Lago di Como Un caffè (doppio) a 5,40 euro può sembrare una curiosità da località turistica. A Menaggio, però, quel prezzo diventa il simbolo di un problema più ampio, che riguarda il costo della vita e le ricadute dirette sui servizi essenziali, a partire dalla sanità. Secondo il segretario generale della Uil Fpl Lario e Brianza, Massimo Coppia, il tema non è il costo di un caffè in sé, ma ciò che quel prezzo rappresenta. Se anche le spese quotidiane diventano proibitive, il rischio è che stipendi già allineati a parametri nazionali non siano più sufficienti a garantire una vita dignitosa in aree a forte vocazione turistica.🔗 Leggi su Quicomo.it

Questa mattina, Confcommercio Como ha annunciato i piani per la ripresa della stagione turistica sul Lago di Como.

