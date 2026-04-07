Sbaglia treno per Como Lago e finisce in deposito | due ore da sola filma tutto La storia di Chiara diventa virale

Due giorni fa, sui social è diventato virale un video di Chiara Arimoldi, nota su TikTok come Chichi, che ha raccontato di aver sbagliato treno per Como Lago e di essere rimasta da sola nel deposito per circa due ore. Il video, che ha già superato i 3,6 milioni di visualizzazioni, mostra i momenti in cui Chiara inquadra l’ambiente circostante mentre aspetta di essere recuperata. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti utenti online.

Partita da Cadorna per Como Lago, sale sul treno sbagliato e finisce in deposito: resta sola per ore con le porte bloccate. Dopo le critiche, la spiegazione La vicenda è esplosa sui social due giorni fa, quando il video pubblicato da Chiara Arimoldi, conosciuta su TikTok come Chichi, ha iniziato a circolare raccogliendo oltre 3,6 milioni di visualizzazioni e diventando virale. Nelle immagini la giovane, visibilmente in ansia, racconta la sua disavventura in presa diretta. Doveva andare da Milano Cadorna a Como Lago ma ha sbagliato treno finendo completamente sola e bloccata dentro un convoglio che è finito dritto al deposito.Momenti di panico, con la ragazza che inizia a registrare quello che sta vivendo e che poi farà il giro dei social. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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