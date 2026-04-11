Il prezzo della benzina negli Stati Uniti si è alzato a causa della guerra in Iran, che ha ripercussioni sui costi energetici per le famiglie. Mentre le tensioni internazionali aumentano, alcune aziende stanno ottenendo profitti miliardari grazie alle variazioni del mercato petrolifero. La situazione si riflette sui consumatori, che affrontano bollette più alte quando fanno il pieno. La guerra si traduce così in un impatto diretto sui prezzi di carburante nel paese.

Washington, 11 aprile 2026 – La guerra in Iran torna a presentare il conto agli Stati Uniti, e lo fa nel modo più immediato per milioni di famiglie: il prezzo della benzina. In poche settimane il costo medio di un gallone è balzato a 4,15 dollari, contro i circa 3 dollari registrati prima del conflitto. Un’impennata che si riflette direttamente sull’inflazione e sul potere d’acquisto degli americani, mentre il settore petrolifero beneficia della nuova corsa del greggio. L’inflazione sale al 3,3%. Già nel mese di marzo 2026 l’inflazione annua è salita al 3,3%, dal 2,4% di febbraio. A trainare il rialzo è stata soprattutto l’energia, con i prezzi della benzina cresciuti del 21,2% in un solo mese, il balzo più forte da quando esistono le rilevazioni ufficiali, cioè dal 1967.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quanto costa la benzina in America: gli ‘yankee’ fanno i conti con la guerra. Ma c’è chi sta guadagnando miliardi

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