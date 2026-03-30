Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Miami? Nuovo assegno milionario E il bonus per il Sunshine Double…

Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Miami, ottenendo un premio in denaro di circa 1,3 milioni di dollari. La vittoria include anche un bonus per aver completato il Sunshine Double, ovvero la doppietta di tornei Indian Wells e Miami. La cifra complessiva in denaro per il giocatore si aggira oltre i 2 milioni di dollari considerando anche altri premi e bonus.

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Miami, conquistando il prestigioso trofeo sul cemento statunitense dopo aver sconfitto il ceco Jiri Lehecka in una finale fortemente condizionata dalla pioggia: una perturbazione ha ritardo l’inizio dell’incontro di 75 minuti e la ha interrotta per 80 minuti all’inizio del secondo set. Il fuoriclasse altoatesino è riuscito a imporsi con il punteggio di 6-4, 6-4 e ha così completato il mitologico Sunshine Double, visto che due settimane fa aveva trionfato al Masters 1000 di Indian Wells. La doppietta sul cemento statunitense è un numero per pochissimi eletti e l’ultimo a riuscirci fu Roger Federer, a... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Contenuti utili per approfondire Jannik Sinner

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Non c’è stata partita. Ancora una volta. Jannik Sinner ha conquistato il Miami Open senza lasciare scampo a nessuno. Un dominio totale, una superiorità schiacciante, un torneo giocato da padrone assoluto. Devastante. Ancora una volta devastante. Ogni avv - facebook.com facebook

La pioggia continua a condizionare il Miami Open. Sospesa la finale del singolare maschile con Jannik Sinner avanti di un set 6-4 sul ceco numero 22 del mondo Jiri Lehecka DIRETTA #ANSA x.com