A pochi giorni dall'inizio degli Australian Open 2026, si analizza il montepremi destinato alla prima settimana del torneo. Jannik Sinner, tra le testa di serie, ha superato con successo i primi turni, confermando il suo stato di forma. In questa fase, gli atleti possono incassare premi significativi, che rappresentano un importante riconoscimento economico per il loro impegno e rendimento. Ecco quanto si può guadagnare nelle prime giornate di questa edizione dello Slam australiano.

Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open, ma il cammino nel primo Slam della stagione non è stato privo di insidie per il fuoriclasse altoatesino, capace di vincere le ultime due edizioni del torneo che si disputa sul cemento di Melbourne: all’esordio ha regolato il francese Hugo Gaston (6-2, 6-1 e ritiro dell’avversario) e al secondo turno ha schiacciato il padrone di casa James Duckworth con un perentorio 6-1, 6-4, 6-2, ma in occasione del terzo match ha sudato contro lo statunitense Eliot Spizzirri. Il numero 2 del mondo ha perso il primo set contro il numero 85 del ranking ATP, poi ha dovuto fare i conti con i crampi, ha sofferto il caldo rovente, ha sfruttato l’interruzione dovuta al nuovo protocollo per queste condizioni ed è riuscito a spuntarla per 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 dopo un’autentica battaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Jannik Sinner agli Australian Open 2026? Il montepremi per la prima settimana

Leggi anche: Quanti soldi guadagna Jannik Sinner alle ATP Finals: il montepremi per semifinale e finale

Quanti soldi guadagna Sinner nell’esibizione con Auger-Aliassime? L’ultimo assegno prima degli Australian OpenL'articolo analizza i guadagni di Jannik Sinner durante l'esibizione con Felix Auger-Aliassime, in programma il 16 gennaio a Seoul, prima degli Australian Open.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Quanti soldi guadagna Sinner nell’esibizione con Auger-Aliassime? L’ultimo assegno prima degli Australian Open; Quanto guadagnano all'ora i tennisti? Sinner potrebbe comprarsi una supercar, Alcaraz...; Quanto si guadagna agli Australian Open 2026? Il montepremi dal 1° turno alla finale: assegni inferiori agli altri Slam; Quanti punti può guadagnare (o perdere) Jannik Sinner agli Australian Open? La proiezione turno per turno.

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner agli Australian Open 2026? Il montepremi per la prima settimanaJannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open, ma il cammino nel primo Slam della stagione non è stato privo di insidie per ... oasport.it

Quanti soldi guadagna chi vince a Seoul tra Sinner e Alcaraz: tutto sul montepremi dell'esibizioneIl nuovo anno è iniziato e, insieme a lui, anche la stagione tennistica. Con l'avvio del countdown per il primo slam dell'anno - l'Australian Open, in programma dal 12 gennaio al 1° febbraio -, gli oc ... corrieredellumbria.it

Quanti soldi hai speso in prodotti per i tuoi capelli che decisamente non ti hanno donato il risultato che speravi La causa ai tuoi capelli fini, secchi o sfibrati è da ricercare altrove: nella cute, spesso il problema nasce proprio alla base. Grazie all’analisi tricologi - facebook.com facebook