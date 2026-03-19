La terza e ultima stagione de La Legge di Lidia Poët sarà disponibile su Netflix dal 15 aprile. La serie, incentrata sull’avvocata più irriverente e brillante d’Italia, si compone di sei episodi e rappresenta il capitolo conclusivo della storia. La produzione ha annunciato ufficialmente la data di uscita, portando i fan ad aspettare con ansia il finale della serie.

L’ avvocata più irriverente e brillante d’Italia sta per tornare con il capitolo conclusivo: i sei episodi della terza e ultima stagione de La Legge di Lidia Poët saranno disponibili solo su Netflix dal 15 aprile. E’ stato rilasciato il trailer ufficiale Netflix e oggi ce lo gustiamo per entrare ancora e per l’ultima volta in questa aula di tribunale. Si chiude l’arringa. Nel trailer ufficiale rilasciato oggi ritroviamo Matilda De Angelis nei panni dell’iconica protagonista della serie prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia, società del Gruppo Banijay, e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini. Al suo fianco nel cast tornano... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘La legge di Lidia Poët’: l’ultima stagione è in arrivo su Netflix

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La legge di Lidia Poët, il trailer ufficiale della stagione 3 [HD]Regia di Letizia Lamartire, Matteo Rovere. Una serie con Matilda De Angelis, Eduardo Scarpetta (II), Pierluigi Pasino, Sara Lazzaro, Sinéad Thornhill. Dal 15 aprile su Netflix. mymovies.it

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