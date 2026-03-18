È stato annunciato il ritorno della serie con la terza stagione, che vedrà la protagonista affrontare un nuovo caso. Le prime immagini mostrano scene inedite e anticipano l’inizio delle riprese. La data di uscita di questa stagione è stata fissata per un prossimo mese, mentre il cast principale conferma la partecipazione di alcuni attori già noti. La serie continuerà a seguire le vicende della protagonista in ambientazioni nuove e coinvolgenti.

Nelle immagini della terza stagione che scorrono vediamo il prossimo caso della protagonista interpretata da Matilda De Angelis che a quanto pare sarà il suo più difficile Netflix ha diffuso in streaming il trailer della terza e ultima stagione di La legge di Lidia Poët, che vedrà tornare Matilda De Angelis nei panni dell'eroina assoluta della storia. Questa sarà l'ultima stagione della serie e per questo avrà al centro della storia il caso più difficile per la protagonista. Qual è il nuovo caso di Lidia Poët Nel trailer della terza stagione si respira subito un clima più teso e definitivo: vediamo Lidia alle prese con quello che viene presentato come il suo caso più difficile, la difesa della sua amica Grazia, accusata di aver ucciso il marito, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La legge di Lidia Poët 3, svelati il nuovo caso e la data d’uscita dell’ultima stagione

Articoli correlati

Palinsesto Netflix Italia 2026: il debutto di Sarah Toscano in “Non abbiam bisogno di parole”, il crime con Elodie e i ritorni de “La legge di Lidia Poet” e “Maschi Veri”Presentata da Florencia Di Stefano-Abichain che ha esordito parlando di una stagione “all’insegna delle stelle”, il Netflix See What’s Next 2026...

Gigolò per caso 2 - La sex guru: trailer, trama e data di uscita della nuova stagione della serie italianaEra stata una delle serie più viste in Italia nelle feste di Natale di un paio di anni fa, e nell'estate 2025 era arrivata la conferma ufficiale del...

Una selezione di notizie su La legge di Lidia Po t 3 svelati il...

Temi più discussi: Episodio 1 - RSI Radiotelevisione svizzera; Il racconto del femminile e lo spazio del corpo; Episodio 4 - RSI Radiotelevisione svizzera; Viadana 2026, il laboratorio politico online di Lidia Culpo.

La legge di Lidia Poët, il trailer ufficiale della stagione 3 [HD]Regia di Letizia Lamartire, Matteo Rovere. Una serie con Matilda De Angelis, Eduardo Scarpetta (II), Pierluigi Pasino, Sara Lazzaro, Sinéad Thornhill. Dal 15 aprile su Netflix. mymovies.it

La legge di Lidia Poët 3, svelati il nuovo caso e la data d’uscita dell’ultima stagioneNelle immagini della terza stagione che scorrono vediamo il prossimo caso della protagonista interpretata da Matilda De Angelis che a quanto pare sarà il suo più difficile ... movieplayer.it

MattinaRai1. . A #StorieItaliane il racconto di Lidia e Carlo, i genitori del piccolo Claudio. Il bimbo, di soli tre mesi, è deceduto all’ospedale Monaldi nel 2023, due ore dopo un intervento al cuore. - facebook.com facebook