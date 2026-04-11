Quando le Finals di BJK Cup 2026? Format e dove si giocheranno | c’è l’Italia

Le Finals di BJK Cup 2026 sono in programma nel corso del prossimo anno, con le partite finali che si terranno in una località ancora da ufficializzare. La fase di qualificazione si è conclusa con la vittoria dell’Italia nella sfida contro il Giappone, disputata sulla terra rossa del Colle degli Dei a Velletri. La squadra azzurra ha concluso il match con il risultato che le permette di accedere alla fase finale del torneo.

Missione compiuta per l’Italia del tennis femminile. Le azzurre hanno fatto calare il sipario sulla sfida contro il Giappone, valido per i Qualifiers di Billie Jean King Cup di scena sulla terra rossa del Colle degli Dei a Velletri. Il doppio composto da Sara Errani e Jasmine Paolini, a segno contro Shuko Aoyama Eri Hozumi 6-2 7-5, ha regalato il punto decisivo. Per la formazione tricolore guidata da Tathiana Garbin si tratta della quinta qualificazione consecutiva, mettendo nel mirino il terzo titolo in serie, dopo quelli del 2024 e del 2025. Quando ci saranno le Finals? Le Finals della Billie Jean King Cup 2026 si terranno dal 22 al 27 settembre 2026 a Shenzhen, in Cina (cemento indoor). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando le Finals di BJK Cup 2026? Format e dove si giocheranno: c’è l’Italia LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 7-5, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: le olimpioniche non sbagliano e riportano le azzurre alle FinalsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. Leggi anche: Garanzia Errani/Paolini, Italia-Giappone 3-0: le azzurre volano alle Finals di BJK Cup! Temi più discussi: Le Atp Finals si giocheranno a Torino anche nel 2027; Davis Cup Finals, biglietti e abbonamenti disponibili online; Atp Finals a Torino nel 2027? Nel generale silenzio-assenso prende forma una conferma; Le Atp Finals non lasciano Torino: ecco i tre pilastri del piano per battere Milano. Quando le Finals di BJK Cup 2026? Format e dove si giocheranno: c’è l’ItaliaMissione compiuta per l’Italia del tennis femminile. Le azzurre hanno fatto calare il sipario sulla sfida contro il Giappone, valido per i Qualifiers di Billie Jean King Cup di scena sulla terra rossa ... oasport.it ATP Finals, verso la conferma di Torino anche per il 2027Atp Finals sempre più vicine alla conferma per la città di Torino fino al 2027, mentre l’ipotesi Milano perde forza. torinofree.it AZZURRE QUALIFICATE DIREZIONE SHENZHEN! Il traguardo è raggiunto! Davanti al pubblico di casa a Velletri, l'Italia non sbaglia un colpo e stacca il pass per le Finals di Billie Jean King Cup. A firmare il punto decisivo è l'affiatatissima coppi - facebook.com facebook Le ragazze a Velletri per conquistare le Finals di Shenzen, Jannik a Montecarlo per prendersi la finale FORZA RAGAZZI! Italia-Giappone, BJK Cup Qualifiers, è in diretta in chiaro su SuperTennis x.com