Oggi al Masters 1000 di Montecarlo si svolgeranno le semifinali di singolare maschile. La prima vede protagonisti Sinner e Zverev, con il tennista italiano che ha commentato il livello del match, dicendo che non sarà facile e che potrebbe arrivare al terzo set. La seconda semifinale metterà di fronte Alcaraz e Vacherot. Entrambi gli incontri si svolgeranno sulla terra battuta, con i giocatori pronti a contendersi l’accesso alla finale.

Saranno prima Jannik Sinner e Alexander Zverev e poi Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot i protagonisti delle semifinali in programma oggi al Masters 1000 di Montecarlo 2026. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Bublik è stato molto evanescente contro un Alcaraz sul pezzo. Sinner si è assolutamente ripreso, disputando una buonissima partita contro Auger-Aliassime. Alcaraz l’ho visto ultimamente più equilibrato nel festeggiare questi punti, quindi anche meno naturale. Fonseca, invece, si lascia più andare, anche se è molto posato come ragazzo “, spiega Puppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo su Sinner: “Match con Zverev non banale: se andassero al terzo…Rendimento sulla terra notevolissimo”

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