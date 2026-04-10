Mischa Zverev sul fratello | Primo torneo sulla terra rossa buon risultato Match positivo con Fonseca

Alexander Zverev ha vinto il suo primo match sulla terra rossa in questa stagione, superando Joao Fonseca nel torneo di Montecarlo. La partita si è svolta sul campo centrale del Country Club e ha permesso al tennista di avanzare come primo semifinalista del Masters 1000. A commentare la vittoria, il fratello Mischa Zverev ha detto che il risultato è positivo e che il confronto con Fonseca è stato buono.

Alexander Zverev ha battuto Joao Fonseca nella sfida che ha aperto il programma odierno sul campo centrale del Country Club di Montecarlo, diventando il primo semifinalista del Masters 1000 monegasco. Il tennista tedesco si è imposto per 7-5 6-7 6-3 dopo oltre due ore e mezza di battaglia, in attesa di sfidare sabato il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. “ Match molto positivo, ha giocato bene. Nel secondo set è calato per un attimo e Fonseca è tornato su molto forte, giocando davvero molto bene, ma può succedere in una partita così lunga che l’inerzia possa cambiare per un po’. Non è necessariamente merito di uno o demerito dell’altro, ma le due cose a volte vanno di pari passo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mischa Zverev sul fratello: “Primo torneo sulla terra rossa, buon risultato. Match positivo con Fonseca” Leggi anche: Musetti si ritira dal torneo di Miami. Tornerà direttamente sulla terra rossa Buenos Aires: Cerundolo guida il torneo, Berrettini e Darderi a caccia di riscatto sulla terra rossa.Il tabellone dell’ATP Buenos Aires, torneo che si svolgerà dal 9 al 15 febbraio, promette scintille e rappresenta un importante banco di prova per...