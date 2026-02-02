Il cordoglio di Valditara per la Parsi | Punto di riferimento fondamentale nella tutela della salute e dei diritti dei bambini

Valditara esprime il suo cordoglio per la morte di Maria Rita Parsi. Il ministro dell’Istruzione ricorda come la psicologa e psicoterapeuta, riconosciuta a livello internazionale, abbia sempre lavorato per proteggere la salute e i diritti di bambini e adolescenti. La perdita di Parsi lascia un vuoto nel mondo della tutela dei più giovani.

"Esprimo il mio più profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Maria Rita Parsi. Nella sua attività di rilievo internazionale come psicologa e psicoterapeuta, la professoressa Parsi è stata e resterà un punto di riferimento fondamentale nella tutela della salute e dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Ai suoi cari i miei sentimenti di vicinanza". Così in una nota il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in ricordo della Parsi. Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

È morta Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta che per anni si è dedicata alla tutela dei diritti dei minori.

Addio a Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, che da anni si è battuta per difendere i diritti di bambini e adolescenti.

