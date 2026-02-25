Un punto di riferimento per la salute e il benessere animale

Un negozio specializzato in farmaci veterinari ha aperto le sue porte in centro città, offrendo prodotti con e senza ricetta. La causa sono le crescenti richieste di cure personalizzate per gli animali domestici. Il punto vendita dispone di un team di professionisti pronti a consigliare e assistere i clienti nelle scelte più adatte ai loro amici a quattro zampe. La nuova attività mira a diventare un punto di riferimento per la salute animale.

Sul territorio un Pet Shop altamente qualificato, perché la salute degli animali richiede competenze specifiche e aggiornate Robinson Pet Shop ridefinisce gli standard della cura veterinaria trasformando i punti vendita in un presidio di salute per gli animali grazie al servizio farmaceutico completo e altamente professionalizzato offerto. La catena si distingue, infatti, anche grazie alla presenza costante in negozio di farmacisti abilitati, medici veterinari e pet expert altamente formati. Nei punti vendita Robinson Pet Shop è possibile acquistare farmaci veterinari sia con obbligo di ricetta che da banco, con un livello di assistenza che va oltre il semplice atto di vendita.