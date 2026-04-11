Punta Pellaro si prepara a diventare il centro di un’operazione di pulizia che durerà 15 anni, volta a tutelare il litorale reggino. Questa mattina, sabato 11 aprile 2026, sono iniziati i lavori per la rimozione dei rifiuti e il mantenimento della zona. La iniziativa coinvolge enti locali e volontari, con l’obiettivo di preservare l’ambiente della costa.

Punta Pellaro si prepara a diventare il fulcro di un importante impegno per la salvaguardia del litorale reggino questa mattina, sabato 11 aprile 2026. La Pro Loco Reggio Sud APS organizza infatti la quindicesima edizione della manifestazione conosciuta come Spiagge e fondali puliti, un’iniziativa legata a Legambiente che vede coinvolti numerosi cittadini e studenti per contrastare l’accumulo di rifiuti nelle zone costiere. L’appuntamento operativo è fissato per le ore 09:00 presso il rettilineo di Punta Pellaro, precisamente nell’area situata davanti alla statua del Cristo. L’obiettivo dell’associazione, che da ben 15 anni opera sul territorio partendo dalle spiagge di Bocale per poi estendersi lungo tutto il litorale, è quello di restituire decoro agli ambienti marini attraverso azioni dirette di raccolta e pulizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Punta Pellaro si salva: 15 anni di pulizia per il litorale reggino

Difesa costiera, Versace: "Consegnati i lavori per la messa in sicurezza del litorale a Pellaro"Parte ufficialmente l’operazione di rafforzamento e tutela della costa di Pellaro: la Città Metropolitana ha consegnato alla ditta aggiudicataria i...

Al via i lavori su tre tratti del litorale di Pellaro, Milia: "Sia l’inizio di una serie di interventi"“L’avvio dei lavori di intervento su tre tratti del litorale di Pellaro per difendere la costa e salvaguardare le infrastrutture e le abitazioni...