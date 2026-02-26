Difesa costiera Versace | Consegnati i lavori per la messa in sicurezza del litorale a Pellaro

Sono stati consegnati i lavori per la messa in sicurezza della costa di Pellaro, segnando l’avvio di un intervento volto a rafforzare e proteggere il litorale. La Città Metropolitana ha affidato l’incarico a una ditta specializzata per intervenire su tre tratti specifici, con l’intento di salvaguardare le infrastrutture e le abitazioni situate lungo la linea di costa.

Parte ufficialmente l'operazione di rafforzamento e tutela della costa di Pellaro: la Città Metropolitana ha consegnato alla ditta aggiudicataria i lavori relativi a tre distinti tratti del litorale, con l'obiettivo di difendere la linea di costa e salvaguardare infrastrutture e abitazioni.