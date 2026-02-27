Al via i lavori su tre tratti del litorale di Pellaro Milia | Sia l’inizio di una serie di interventi

Sono iniziati i lavori su tre tratti del litorale di Pellaro e Milia, con l’obiettivo di proteggere le infrastrutture e le abitazioni locali. L’intervento rappresenta un passo importante, anche se i finanziamenti necessari sono stati concessi quattro anni fa. La contemporaneità di questi lavori segna l’avvio di una serie di interventi previsti per la zona.

"L'avvio dei lavori di intervento su tre tratti del litorale di Pellaro per difendere la costa e salvaguardare le infrastrutture e le abitazioni dell'area è un segnale positivo, ma non possiamo dimenticare che si arriva a questo intervento a quattro anni di distanza dai finanziamenti ricevuti.