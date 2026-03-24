Ha perduto, ai punti, ma dell’evento al Casinò di Sanremo resteranno ricordi indelebile per Firdeus Kasemi. Il baby pugile della classe 2010, portacolori del Boxing club Poggibonsi dell’allenatore Gian Marco Giachi, ha messo in mostra le sue qualità al cospetto di un coetaneo considerato un’autentica promessa del ring, Lorenzo Mattia Berlusconi, in forza al team Clan Area Rapallo, seguito da vicino nella riunione della Città dei Fiori dal padre Pier Silvio. Un match (nella foto) da riflettori mediatici rilevanti. Non ha nascosto, Kasemi, di aver vissuto con un’emozione particolare gli istanti precedenti alla sfida: "Una tensione tre volte... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il giovane Kasemi sul ring. Berlusconi vince ai punti: "Una grande emozione"

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Poggibonsi e i suoi talenti. Kasemi sul ring di Sanremo sfida il nipote di BerlusconiDomenica prossima è in programma il prestigioso incontro dove l’atleta del sodalizio valdelsano affronterà Lorenzo Mattia, figlio di Pier Silvio . msn.com

Lorenzo Mattia Berlusconi, nuova vittoria sul ring a Sanremo per il figlio di Pier SilvioIl classe 2010 vince ai punti contro il toscano Kasemi sotto gli occhi del papà. Per il giovane pugile è il terzo successo consecutivo dopo gli esordi di Savona e Genova nella categoria Under 17 ... corriere.it

FIRDEUS KASEMI CONTRO BERLUSCONI JR! Il 22 marzo il ring del Casinò di Sanremo si accende per una sfida stellare. Firdeus Kasemi, talento del Boxing Club Poggibonsi, affronterà Lorenzo Mattia Berlusconi in un match che promette adrenalina pura. facebook