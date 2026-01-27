Dopo 60 anni tutti sul ring Il Boxing club Poggibonsi riporta il pugilato in città

Il Boxing Club Poggibonsi riporta il pugilato in città dopo oltre sessant'anni, segnando un ritorno significativo per gli appassionati e il panorama locale. La nobile arte torna a essere praticata e seguita in modo ufficiale, offrendo nuove opportunità di partecipazione e crescita per gli atleti e gli amatori. Un momento importante per la comunità di Poggibonsi e gli amanti della boxe.

La nobile arte si riaffaccia a Poggibonsi. Una significativa novità per gli appassionati. Anzi, un ritorno a distanza di decenni nel panorama agonistico. I non più giovanissimi ricordano gli attimi di gloria vissuti dal pugilato di Poggibonsi, negli anni Cinquanta e Sessanta, in virtù delle imprese del peso welter Renato Bianchini. L’attività riparte adesso per merito dell’impegno del Boxing club Poggibonsi. Una società che si è costituita da poco, regolarmente affiliata alla Federazione pugilistica italiana, e che ha accolto un primo rilevante gruppo di giovani atleti. Un team anche di carattere multietnico: nella palestra interna al palazzetto dello sport del Bernino campeggiano le bandiere nazionali di Messico, Marocco, Tunisia, Albania, a testimonianza di una pratica che non conosce confini e che dalla Valdelsa si apre a vari Paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

