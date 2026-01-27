Il Boxing Club Poggibonsi riporta il pugilato in città dopo oltre sessant'anni, segnando un ritorno significativo per gli appassionati e il panorama locale. La nobile arte torna a essere praticata e seguita in modo ufficiale, offrendo nuove opportunità di partecipazione e crescita per gli atleti e gli amatori. Un momento importante per la comunità di Poggibonsi e gli amanti della boxe.

La nobile arte si riaffaccia a Poggibonsi. Una significativa novità per gli appassionati. Anzi, un ritorno a distanza di decenni nel panorama agonistico. I non più giovanissimi ricordano gli attimi di gloria vissuti dal pugilato di Poggibonsi, negli anni Cinquanta e Sessanta, in virtù delle imprese del peso welter Renato Bianchini. L’attività riparte adesso per merito dell’impegno del Boxing club Poggibonsi. Una società che si è costituita da poco, regolarmente affiliata alla Federazione pugilistica italiana, e che ha accolto un primo rilevante gruppo di giovani atleti. Un team anche di carattere multietnico: nella palestra interna al palazzetto dello sport del Bernino campeggiano le bandiere nazionali di Messico, Marocco, Tunisia, Albania, a testimonianza di una pratica che non conosce confini e che dalla Valdelsa si apre a vari Paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo 60 anni tutti sul ring. Il Boxing club Poggibonsi riporta il pugilato in città

