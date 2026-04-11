Publiacqua | aggiornamento su Terranuova Bracciolini

Publiacqua ha comunicato che, nel Comune di Terranuova Bracciolini, i tecnici hanno individuato un guasto sulla rete idrica e hanno proceduto a sezionarla. Questa operazione ha portato a una riduzione del numero di utenze coinvolte. La società idrica ha diffuso l’aggiornamento per informare i cittadini sulla situazione e sui lavori in corso.

Arezzo, 11 aprile 2026 – Publiacqua informa i cittadini del Comune di Terranuova Bracciolini che i propri tecnici hanno individuato il guasto sulla rete idrica ed hanno sezionato la rete, riducendo il numero di utenti interessati. La situazione si sta normalizzando su tutto il capoluogo eccetto le utenze prossime a Strada Provinciale Casentinese (tra i due incroci con via Ciuffenna) dove la situazione si normalizzerà al termine dell’intervento di riparazione prevista per il pomeriggio. «Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo problema sta provocando loro».🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Publiacqua: aggiornamento su Terranuova Bracciolini A Terranuova Bracciolini teatro e solidarietàArezzo, 16 marzo 2026 – Una serata di teatro all’insegna del divertimento e della solidarietà. Leggi anche: Referendum, il dato definitivo a Terranuova Bracciolini