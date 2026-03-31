L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella in un episodio avvenuto negli ultimi giorni, come riportato dal Corriere e confermato da fonti a conoscenza della situazione. Il ministro Crosetto ha ufficialmente smentito qualsiasi autorizzazione all’uso della base da parte degli americani.

L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’uso della base di Sigonella. L’episodio, avvenuto qualche giorno fa, è riportato dal Corriere e confermato da fonti informate. Il diniego del ministro della Difesa Guido Crosetto è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni asset aerei Usa, che prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Nessuno però aveva chiesto alcuna autorizzazione né aveva consultato i vertici militari italiani: il piano era stato infatti comunicato mentre gli aerei erano già in volo e dalle verifiche è emerso che non si tratta di voli normali o logistici e quindi non sono compresi nel trattato con il nostro Paese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Iran, il ministro Crosetto ha negato l'uso della base di Sigonella agli Usa

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