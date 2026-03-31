L’Italia ha deciso di non autorizzare gli Stati Uniti a utilizzare la base militare di Sigonella. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera sul proprio sito. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle eventuali comunicazioni ufficiali tra le parti. La decisione è stata presa in un momento di tensione internazionale legata alla situazione tra Iran e Stati Uniti.

L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base militare di Sigonella. Lo riferisce il Corriere della Sera sul proprio sito internet. Secondo il quotidiano di via Solferino, alcuni giorni fa il Capo di stato maggiore della difesa Luciano Portolano è stato informato dallo Stato maggiore dell’Aeronautica che il piano di volo di alcuni velivoli Usa prevede di atterrare nella struttura situata tra le province di Catania e Siracusa per poi ripartire verso il Medio Oriente. Nessuno però avrebbe chiesto alcuna autorizzazione né ha consultato i vertici militari italiani: il piano sarebbe stato comunicato mentre gli aerei erano già in volo. A quel punto Portolano avrebbe informato il ministro della Difesa Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra all’Iran, l’Italia ha negato agli Usa l’utilizzo della base militare di Sigonella

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