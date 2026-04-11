Protec 26.08 un successo l' esercitazione al Parco Ducale con la Protezione civile e gli studenti

Si è svolta oggi, sabato 11 aprile, una giornata intensa e formativa presso il Parco Ducale di Sassuolo, che ha ospitato il "PROTEC 26.08 – Campo Informativo di Protezione Civile", in memoria di Luciano Vecchi. L’evento ha visto la partecipazione degli studenti degli Istituti Formiggini e Volta.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Protezione civile, a Seriate tre giorni di esercitazione con 35 volontariSi è svolta nel fine settimana a Seriate un’esercitazione di protezione civile che ha coinvolto complessivamente 35 volontari, impegnati per tre...