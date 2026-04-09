Esercitazione di Protezione civile a Tirrenia | le modifiche al traffico

Domenica 12 aprile a Tirrenia si terrà un’esercitazione di Protezione civile organizzata da Anpas zona pisana e patrocinata dal Comune di Pisa. L’evento coinvolgerà attività di simulazione e intervento, con alcune modifiche temporanee alla viabilità nella zona. La manifestazione si svolge durante la giornata e interesserà le vie principali, con l’obiettivo di testare le procedure di emergenza e migliorare la risposta delle squadre di soccorso.

Domenica 12 aprile è in programma a Tirrenia una esercitazione di Protezione civile organizzata da Anpas zona pisana, con il patrocinio del Comune di Pisa.La manifestazione, denominata 'Galileo26', prevede dimostrazioni ed esercitazioni su scenari tipici delle attività di Protezione civile e sarà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Campi di emergenza, l'esercitazione della protezione civileProsegue la preparazione in vista dei campi di emergenza della protezione civile. Protezione civile, a Seriate tre giorni di esercitazione con 35 volontariSi è svolta nel fine settimana a Seriate un’esercitazione di protezione civile che ha coinvolto complessivamente 35 volontari, impegnati per tre... Temi più discussi: Maxi esercitazione di Protezione civile con oltre 480 volontari; Emergenze, prove sul campo a Bellaria: cittadini invitati all’esercitazione della Protezione civile; Protezione civile, a Seriate tre giorni di esercitazione con 35 volontari; Maxi esercitazione della Protezione Civile. Protezione civile, domenica 12 aprile esercitazione a Tirrenia. Le modifiche al trafficoDomenica 12 aprile è in programma a Tirrenia una esercitazione di protezione civile organizzata da Anpas zona pisana ... gonews.it Protezione Civile, a Dizzasco due giorni di esercitazione operativaIn Valle dei Mulini prova operativa con simulazioni di emergenza, ricerca dispersi, rischio idrogeologico e verifica del sistema radio ... ciaocomo.it ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE. ESERCITAZIONE S.A.F. Ieri giornata di addestramento per il nostro Gruppo Salvamento Fluviale (SAF) Limena - Distretto Mediobrenta, l’esercitazione si è svolta nelle acque del Brentella, nel tratto tra i "Colme - facebook.com facebook Nella contea di Lazi, nella città di Shigatse, è stata organizzata un'esercitazione di #sicurezza e di emergenza antincendio per il tempio. x.com