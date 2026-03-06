I rischi ambientali della Coppa America a Bagnoli | Pericolo per la salute con il dragaggio dei fondali

I lavori per la Coppa America a Bagnoli prevedono il dragaggio dei fondali inquinati e la movimentazione di terreni, attività che differiscono dalla bonifica dell'area ex Italsider. Si tratta di operazioni che comportano rischi significativi per la salute pubblica e l'ambiente, considerando la natura pesantemente inquinata dei fondali coinvolti. Nessuna misura specifica è stata ancora annunciata per mitigare tali rischi.

I lavori per la Coppa America non sono quelli per la bonifica dell'area ex Italsider. Tra dragaggio dei fondali pesantemente inquinati e movimentazione dei terreni, i rischi per la salute e per l'ambiente sarebbero notevoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Bagnoli, consiglio comunale sulla Coppa America: tafferugli e proteste nel giorno del “dialogo”Quartiere blindato da centinaia di poliziotti, tafferugli sotto la sede della Municipalità: un fermo ed un poliziotto ferito. Leggi anche: Manutenzione dei fondali, nuovo dragaggio Approfondimenti e contenuti su Coppa America. Temi più discussi: I rischi ambientali della Coppa America a Bagnoli: Pericolo per la salute con il dragaggio dei fondali; Si è concluso il Consiglio Comunale a Bagnoli; Bagnoli. Le ragioni del no alla Coppa America: intervista a Riccardo Rosa; Così negli Usa un team guidato da scienziate sta salvando i dati sul clima. Bagnoli, WWF: E’ un cavallo di Troia ma si chiama Coppa AmericaIn una nota inviata a Presidente della Regione Campania e al sindaco di Napoli, il WWF chiede quale sarà il futuro dell’area dopo l’evento ... sciscianonotizie.it Coppa America, Manfredi: «Non c'è motivo di fermare i lavori a BagnoliNapoli, in vista del Consiglio comunale che domani pomeriggio si svolgerà a Bagnoli nella sede della Municipalità, il sindaco di Napoli e ... ilmattino.it Con una nota inviata a Presidente della Regione Campania e al sindaco di Napoli,il WWF chiede quale sarà il futuro dell’area dopo l’evento. La Coppa America a Napoli è il cavallo di Troia con cui realizzare a Bagnoli un porto turistico che era sempre stato e - facebook.com facebook Lavori Coppa America, Manfredi: «Materiale di #bagnoli contaminato sarà trasferito all'estero su navi» x.com