I rischi ambientali della Coppa America a Bagnoli | Pericolo per la salute con il dragaggio dei fondali

I lavori per la Coppa America a Bagnoli prevedono il dragaggio dei fondali inquinati e la movimentazione di terreni, attività che differiscono dalla bonifica dell'area ex Italsider. Si tratta di operazioni che comportano rischi significativi per la salute pubblica e l'ambiente, considerando la natura pesantemente inquinata dei fondali coinvolti. Nessuna misura specifica è stata ancora annunciata per mitigare tali rischi.

I lavori per la Coppa America non sono quelli per la bonifica dell'area ex Italsider. Tra dragaggio dei fondali pesantemente inquinati e movimentazione dei terreni, i rischi per la salute e per l'ambiente sarebbero notevoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bagnoli, consiglio comunale sulla Coppa America: tafferugli e proteste nel giorno del “dialogo”Quartiere blindato da centinaia di poliziotti, tafferugli sotto la sede della Municipalità: un fermo ed un poliziotto ferito.

