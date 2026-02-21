manutenzione dei fondali nuovo dragaggio

Il porto di Porto San Giorgio ha avviato un nuovo intervento di dragaggio, necessario per migliorare la profondità dei fondali. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale con una delibera approvata il 5 febbraio, che prevede lavori di manutenzione regolare. Quest’attività permette di mantenere l’accesso sicuro per le imbarcazioni di diverse dimensioni. La ripresa delle operazioni di dragaggio mira a garantire un’utenza più efficace e sicura per tutto il porto.

Il porto di Porto San Giorgio si prepara a tornare pienamente navigabile. Con deliberazione numero 28 del 5 febbraio scorso, infatti, la Giunta comunale ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione che avvia l’intervento di manutenzione dei fondali, un’operazione periodica ma fondamentale per garantire l’agibilità piena e sicura dell’imboccatura del porto ad imbarcazioni di qualsiasi stazza. Negli ultimi anni l’imboccatura portuale è stata interessata da un progressivo insabbiamento dovuto alle dinamiche naturali della costa, tipo le correnti e le mareggiate, che accumulano sabbia alla bocca dell’impianto portuale riducendo la profondità dell’acqua con la conseguenza di rendere difficoltosa la navigazione se non addirittura impedirla del tutto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

