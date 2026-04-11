Lunedì 13 aprile il Consiglio comunale si riunirà per discutere e votare sulla proroga del regolamento Unesco, che riguarda le norme per le attività economiche nel centro storico. La proposta prevede di estendere questa regolamentazione di cinque anni, fino al 2031. La decisione arriva dopo un dibattito che coinvolge diversi rappresentanti e stakeholder interessati alle regolamentazioni in vigore.

Firenze, 11 aprile 2026 – Lunedì 13 aprile è un giorno importante per il Consiglio comunale: si vota infatti la proroga per cinque anni, fino al 2031, del regolamento Unesco e della regolamentazione delle attività economiche. La giunta aveva dato il via libera lo scorso 16 marzo. La discussione sarà ampia anche perché sono previsti 26 emendamenti, molti dei quali del centrodestra. La delibera conferma il divieto di nuove attività di somministrazione nel centro storico oltre al piano di tutela delle caratteristiche commerciali, con strade in cui ammettere solamente attività commerciali di pregio e altre con divieto di insediamento per nuove attività alimentari anche se trasferite da un altro luogo dell’area Unesco.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Proroga regolamento Unesco, atteso il voto in Consiglio comunale

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