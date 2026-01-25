Ufficializzata la proroga dello scioglimento del consiglio comunale | niente voto a maggio
È stata ufficializzata la proroga di sei mesi dello scioglimento del consiglio comunale di Calvi Risorta, evitando così il voto previsto per maggio. La decisione stabilisce una proroga temporanea, garantendo la continuità amministrativa fino a nuova convocazione. La misura riguarda il periodo successivo alla scadenza originaria, in attesa di ulteriori sviluppi nel processo di rinnovamento istituzionale del Comune.
Ufficiale la proroga per ulteriori 6 mesi dello scioglimento del consiglio comunale di Calvi Risorta. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pochi giorni fa, ha firmato il provvedimento approvato nello scorso mese di dicembre dal Consiglio dei Ministri che aveva accolto la proposta.🔗 Leggi su Casertanews.it
Lo scioglimento del Consorzio per la gestione dei rifiuti infiamma il consiglio comunale: "Chiarezza sul futuro"Durante il consiglio comunale di Cerignola del 29 dicembre, il consigliere Tommaso Sgarro ha sollevato il tema dello scioglimento del Consorzio Igiene Ambientale – Bacino Foggia 4, suscitando discussioni sulla gestione futura dei rifiuti.
Leggi anche: “Ricorso fermato, non bocciato”: gli ex consiglieri rilanciano sul caso dello scioglimento del Consiglio
Ufficializzata la proroga dello scioglimento del consiglio comunale: niente voto a maggioIl presidente Mattarella ha firmato il provvedimento preso a dicembre dal Consiglio dei Ministri: la commissione d'inchiesta rimarrà in carica per altri 6 mesi ... casertanews.it
"BENTORNATI AL SUD". CASTELLABATE PRONTA AD OSPITARE IL NUOVO CAPITOLO CINEMATOGRAFICO Castellabate di nuovo protagonista del grande cinema. È stata ufficializzata la produzione di “Bentornati al Sud”, nuovo capitolo della fortunata - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.