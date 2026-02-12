Roberto De Zerbi lascia il Marsiglia dopo una riunione con i dirigenti e si candida per la panchina del Tottenham. Il tecnico italiano, che aveva già allenato in Premier con il Brighton, è ora tra i nomi più caldi per sostituire Thomas Frank. La decisione sembra presa, e ora si aspetta solo di capire se il club inglese farà sul serio.

Roberto De Zerbi ha lasciato il Marsiglia martedì sera, dopo una riunione con i vertici del club. Ed è finito nella lista dei possibili sostituti di Thomas Frank al Tottenham; il tecnico italiano aveva già allenato in Premier, al Brighton, prima di passare al club francese. Il Guardian scrive: Il Tottenham sta esplorando diverse opzioni dopo aver esonerato Thomas Frank. Tra queste, Roberto De Zerbi. Non è chiaro se l’amministratore delegato, Vinai Venkatesham, e il direttore sportivo, Johan Lange, favoriranno una scelta ad interim che potrebbe essere Heitinga. Se lo facessero, gli farebbe guadagnare tempo fino all’estate, quando potrebbero essere disponibili altri candidati, tra cui Mauricio Pochettino e Andoni Iraola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Zerbi cade in piedi? È in lista per la panchina del Tottenham

Approfondimenti su De Zerbi Tottenham

Dopo la sconfitta contro il Brugge e l’eliminazione dalla Champions League, Roberto De Zerbi rischia di perdere il posto sulla panchina del Marsiglia.

L’arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina fa discutere.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su De Zerbi Tottenham

Argomenti discussi: Manita Psg: il Marsiglia di De Zerbi travolto a Parigi. Atletico ko in casa. Ok Real e Bayern; De Zerbi getta la spugna! Col Marsiglia è finita: si tratta la risoluzione; Ligue 1, il Psg mostra la manita a De Zerbi e si prende 'Le Classique'; De Zerbi umiliato da Luis Enrique: il Psg batte 5-0 il Marsiglia. E l'italiano entra nella storia per un dato super negativo.

Perché l’addio di De Zerbi al Marsiglia è stato annunciato stranamente in piena notteCosa c’è dietro l’annuncio notturno del Marsiglia sulla separazione da Roberto De Zerbi. Il club aveva un motivo preciso, stando alla stampa francese. fanpage.it

Il Marsiglia di De Zerbi cade di nuovo: festa Lione. Primo successo per il Paris FcIl Lione ha piegato il Marsiglia per 1-0 nel posticipo serale della terza giornata della Ligue 1: decisivo l'autogol di Balerdi a due minuti dalla fine. La squadra di De Zerbi continua a faticare in ... corrieredellosport.it

BOLOGNA IN CRISI IL PROBLEMA NON È LA CADUTA, MA L’ATTERRAGGIO Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: “Fino a qui, tutto bene. - facebook.com facebook