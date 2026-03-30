tottenham urge subito de zerbi

Il Tottenham sta cercando urgentemente un nuovo allenatore dopo aver esonerato Tudor, portando il totale dei cambi in questa stagione a tre. La squadra ha bisogno di una guida stabile per cercare di evitare la retrocessione in Premier League. La società ha annunciato l’esonero di Tudor, e ora si cerca un sostituto che possa assumere il comando della squadra nel più breve tempo possibile.

Il Tottenham è alla disperata ricerca del terzo allenatore stagionale. Dopo la brutta avventura di Tudor, il nuovo allenatore dovrà definitivamente evitare lo spettro della retrocessione in Premiership. Drammatica la situazione in classifica degli Spurs: hanno ottenuto un punto nelle ultime cinque partite. Sono quindi quartultimi con una sola lunghezza di distanza dalla zona retrocessione. Tottenham, obiettivo De Zerbi. Già era in atto il totoallenatori per la prossima estate. Il primo nome per la prossima stagione è sempre stato quello di Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano, dopo la fine dell’avventura col Marsiglia a febbraio, avrebbe voluto tornare in pista a partire dall’estate per lavorare meglio a livello atletico e tattico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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